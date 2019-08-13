Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле

12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского. Лента рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, Будапеште (на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios) и в Хорватии.

Напомним, что фильм "Когда падали аисты" - совместное производство компаний "Нон-Стоп Продакшн" Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и "ДК Интертеймент" Данилы Козловского. "РГ" писала об этом проекте, когда он был представлен на защите компаний-мейджоров в Фонде кино.

Судя по тому, что рассказали тогда авторы, фильм должен был бы быть очень похож на тот материал, который был представлен в сериале HBO "Чернобыль". Цифры смотрения у проекта HBO были весьма высоки, в определенный момент этот мини-сериал даже превзошел знаменитую "Игру престолов".

После этого в частном разговоре обозреватель "РГ" спросила у Александра Роднянского - как, по его мнению, после успеха американского "Чернобыля" сложится судьба нашего фильма. Александр Ефимович ответил, что далеко не все население нашей огромной страны смотрит сегодня сериалы в Интернете, и что версия, рассказанная соотечественниками, всегда имеет шансы на успех больше зарубежного продукта.

Тут уместно вспомнить и о том, что канал НТВ подготовил новый сериал "Чернобыль" - не так давно обсуждалась утечка ролика этого проекта в Сеть. Что ожидает зрителя? Два фильма-конкурента об одном и том же? Или две самобытных картины в разных жанрах - одна - телесериал, другая - полнометражный фильм, которые снова заставят задуматься о последствиях техногенных катастроф.

"Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", - так написано в аннотации фильма "Когда падали аисты", выход в прокат которого запланирован на 8 октября 2020 года. То, что зритель пойдет смотреть фильм - предсказать нетрудно. Ведь Данила Козловский не только один из самых популярных российских киноактеров (главные роли в фильмах-чемпионах российского кинопроката: "Духless" и "Духless 2", "Легенда №17", "Викинг", "Экипаж", "Тренер"), но теперь и режиссер, и продюсер. Его режиссерский дебют, спортивная драма "Тренер", стал одним из лидеров российского кинопроката в 2018 году. В фильме "Когда падали аисты" Козловский предстанет во всех своих ипостасях: режиссер, исполнитель главной роли и продюсер.

Авторы сценария картины Алексей Казаков и Елена Иванова. В главных ролях также снимались Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие.