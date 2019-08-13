На прошлой неделе лидеры оппозиционных фракций Государственной Думы выступили с предложением провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы и внутриполитическую жизнь нашей страны. Первым об этом сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, затем его поддержали глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Единая Россия" тоже заявила о своей поддержке данного предложения. Наша позиция заключается в том, что никакое иностранное вмешательство в дела нашей страны абсолютно недопустимо.

Напомню, что недавно официальный представитель МИД Мария Захарова привела такие факты вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, как, например, размещение на сайте американского посольства карты с указанием мест сбора участников несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа и открытые призывы немецкого государственного телеканала "Дойче велле" к участию в подобной акции 27 июля. Есть и другие факты оказания внешнего влияния на внутриполитическую жизнь России, которые противоречат международным нормам и законодательству нашей страны. Представители всех фракций Госдумы сошлись во мнении, что необходимо создать специальную межфракционную комиссию для расследования всех таких фактов.

Отмечу, что когда нас голословно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и в некоторых европейских государствах, на Западе тоже проводились различного рода расследования, хотя в ходе них никаких убедительных доказательств против России предъявлено так и не было.

Мы считаем, что проведение парламентского расследования о вмешательстве во внутриполитические дела нашей страны соответствует международной практике, для него у нас есть все юридические и моральные основания. Мы хотим разобраться, что это было за вмешательство, какую оно имело цель, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за границы или, возможно, выступал напрямую в роли агента влияния иностранных государств. Парламентское расследование будет проводиться открыто и гласно. Мы обязательно будем привлекать к нему экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства, и результат в обязательном порядке будет представлен обществу.

Для того чтобы сформировать межфракционную комиссию по проведению расследования, представителями оппозиционных фракций было предложено созвать внеочередное заседание Совета Госдумы, и мы также поддерживаем это предложение. Это заседание состоится 19 августа.

Работу межфракционной комиссии будет обеспечивать Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Он уже связался с правоохранительными органами и министерством иностранных дел и запросил необходимую информацию о фактах вмешательства иностранных государств во внутриполитическую жизнь Российской Федерации.

Россия - правовое, демократическое государство. Это означает, что у граждан могут быть различные точки зрения по тем или иным политическим вопросам, разные взгляды на эффективность существующих законов. Дискуссии по поводу стратегии развития страны и корректировки законодательства ведутся сейчас и обязательно будут вестись в дальнейшем. Надеюсь, что в итоге будут приняты взвешенные решения на благо всех российских граждан.

Но это нужно делать не под чью-либо диктовку, а исходя из своих собственных убеждений, сохраняя независимость и суверенитет. Суверенитет - как право народа России самому определять свою судьбу, принимать решения самостоятельно и в своих интересах.