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Рубрика: Власть

Расследование иностранного вмешательства

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
На прошлой неделе лидеры оппозиционных фракций Государственной Думы выступили с предложением провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы и внутриполитическую жизнь нашей страны. Первым об этом сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, затем его поддержали глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Единая Россия" тоже заявила о своей поддержке данного предложения. Наша позиция заключается в том, что никакое иностранное вмешательство в дела нашей страны абсолютно недопустимо.

Фото: Reuters
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Напомню, что недавно официальный представитель МИД Мария Захарова привела такие факты вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, как, например, размещение на сайте американского посольства карты с указанием мест сбора участников несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа и открытые призывы немецкого государственного телеканала "Дойче велле" к участию в подобной акции 27 июля. Есть и другие факты оказания внешнего влияния на внутриполитическую жизнь России, которые противоречат международным нормам и законодательству нашей страны. Представители всех фракций Госдумы сошлись во мнении, что необходимо создать специальную межфракционную комиссию для расследования всех таких фактов.

Отмечу, что когда нас голословно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и в некоторых европейских государствах, на Западе тоже проводились различного рода расследования, хотя в ходе них никаких убедительных доказательств против России предъявлено так и не было.

Мы считаем, что проведение парламентского расследования о вмешательстве во внутриполитические дела нашей страны соответствует международной практике, для него у нас есть все юридические и моральные основания. Мы хотим разобраться, что это было за вмешательство, какую оно имело цель, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за границы или, возможно, выступал напрямую в роли агента влияния иностранных государств. Парламентское расследование будет проводиться открыто и гласно. Мы обязательно будем привлекать к нему экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства, и результат в обязательном порядке будет представлен обществу.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Для того чтобы сформировать межфракционную комиссию по проведению расследования, представителями оппозиционных фракций было предложено созвать внеочередное заседание Совета Госдумы, и мы также поддерживаем это предложение. Это заседание состоится 19 августа.

Работу межфракционной комиссии будет обеспечивать Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Он уже связался с правоохранительными органами и министерством иностранных дел и запросил необходимую информацию о фактах вмешательства иностранных государств во внутриполитическую жизнь Российской Федерации.

Россия - правовое, демократическое государство. Это означает, что у граждан могут быть различные точки зрения по тем или иным политическим вопросам, разные взгляды на эффективность существующих законов. Дискуссии по поводу стратегии развития страны и корректировки законодательства ведутся сейчас и обязательно будут вестись в дальнейшем. Надеюсь, что в итоге будут приняты взвешенные решения на благо всех российских граждан.

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Но это нужно делать не под чью-либо диктовку, а исходя из своих собственных убеждений, сохраняя независимость и суверенитет. Суверенитет - как право народа России самому определять свою судьбу, принимать решения самостоятельно и в своих интересах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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