Ирония судьбы: в Помпеи найден сундук волшебника с талисманами удачи

В Италии исследователи при раскопках на археологическом участке Regio V в погибшем при извержении Везувия городе Помпеи обнаружили остатки сундука волшебника, в котором хранились магические амулеты.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана в роскошной вилле, которая и без того уже вошла в историю. В 2018 году именно на стене этого дома была обнаружена сделанная углем надпись, которая позволила уточнить дату извержения Везувия и гибели города Помпеи.

На сей раз в руки археологов попали остатки небольшого деревянного сундука, принадлежавшего, вероятно, "волшебнику". В ящике хранились многочисленные магические атрибуты, в том числе амулеты, статуэтки, драгоценности и декоративные элементы из египетского фаянса, бронзы, кости, янтаря, сердолика, аметиста, камня, стекла и хрусталя.

2000-летняя коллекция ритуальных предметов включала в себя древнеегипетских скарабеев, колокольчики, зеркала, кристаллы, стеклянные бусины с выгравированными на них изображениями римского бога Диониса и танцующего сатира, а также женские талисманы удачи и даже маленький череп, вырезанный из кости.

Характер артефактов, несмотря на наличие украшений, указывает на то, что это была не просто сундук с сокровищами. Например, статуэтки, скарабеи, черепа и другие предметы были защитными амулетами, способными снимать сглаз и проклятие, а также притягивать удачу. Кроме того, звон колокольчиков, как считалось, отгонял неудачу.

Впрочем, история доказала, что все это - суеверие. На этой же вилле археологи обнаружили останки десяти жертв "ярости Везувия", среди которых были женщины и дети. Анализ ДНК покажет, являлись ли они членами одной семьи.

Возможно, сундук принадлежал и не "волшебнику", а одной из погибших женщин, но вряд ли это была хозяйка дома. Судя по вилле, ею владела очень богатая и влиятельная семья. В сундуке же не было найдено ни одного золотого изделия.