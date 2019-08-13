Трутнев: Последствия паводков и пожаров в ДФО устраняют по плану

"Чрезвычайная ситуация на то и чрезвычайна, что к ней трудно быть полностью готовым, но ликвидация последствий идет в соответствии с установленными планами. В соответствии с указом президента, если мы говорим о Забайкалье и ликвидации последствий пожаров, все это находится под контролем", - сообщил он.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Еврейской автономной области и в Хабаровском крае.

"В Амурской области ситуация стабилизировалась, но проблемы там тоже есть. Необходимые меры Правительством РФ по поддержке пострадавших регионов в финансировании приняты. Тоже хочу обратить внимание, что вся необходимая работа должна быть выполнена на местах. Прошу губернаторов держать это на личном контроле. Нужно все вопросы, которые у людей есть, своевременно решить", - подчеркнул Трутнев.