Назван самый популярный автомобиль у москвичей

Самым популярным автомобилем в столице по итогам июля стал седан Volkswagen Polo, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего за месяц было продано 1384 седана немецкой марки. На второй позиции корейский Kia Rio, его купили 942 раза, а тройку лидеров замыкает лифтбек Skoda Rapid с результатом в 759 продаж.

В десятке лидеров также седан Kia Optima (665 продаж), кроссоверы Hyundai Creta (663 продажи), Renault Kaptur (606 продаж) и Nissan Qashqai (518 продаж). Кроме того, высокие результаты показали седаны Hyundai Solaris (578 продаж) и Toyota Camry (554 продажи).