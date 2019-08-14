Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗ не сертифицировал Lada Granta для учеников и инвалидов 15:45
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили 14:50
Toyota поможет появиться на свет еще одному автопроизводителю 14:32
В "Единой России" выступили против запрета на старые автомобили 14:28
14.08.2019 15:06
Рубрика: Стиль жизни

Назван самый популярный автомобиль у москвичей

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самым популярным автомобилем в столице по итогам июля стал седан Volkswagen Polo, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили

Всего за месяц было продано 1384 седана немецкой марки. На второй позиции корейский Kia Rio, его купили 942 раза, а тройку лидеров замыкает лифтбек Skoda Rapid с результатом в 759 продаж.

В десятке лидеров также седан Kia Optima (665 продаж), кроссоверы Hyundai Creta (663 продажи), Renault Kaptur (606 продаж) и Nissan Qashqai (518 продаж). Кроме того, высокие результаты показали седаны Hyundai Solaris (578 продаж) и Toyota Camry (554 продажи).