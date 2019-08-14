Военные отменили выезд жителей из поселка Ненокса

Минобороны отменило мероприятия, из-за которых жители Неноксы должны были на некоторое время покинуть поселок. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила Ксения Юдина, начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации Северодвинска.

- Нас известили, что военные мероприятия, которые должны были состояться 14 августа в районе Неноксы, отменены, - сказала она. - О причинах отмены не сообщается.

Поселок Ненокса Архангельской области расположен неподалеку от центрального испытательного полигона ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты. Ранее в администрации Северодвинска сообщили, что 14 августа жители Неноксы должны были выехать из поселка на время "плановых мероприятий органов военного управления". Некоторые СМИ назвали этот выезд "эвакуацией", связав его с повышением радиационного фона после инцидента на полигоне.

О взрыве на полигоне стало известно из сообщения Минобороны 8 августа. В этот же день радиационный фон на прилегающих к полигону территориях возрос в 16 раз, но вскоре снизился до нормального уровня. Позже в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв произошел в ходе испытаний ракеты, имевшей радиоизотопный источник питания. В результате трагедии погибли пять человек.