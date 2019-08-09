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09.08.2019 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне. Об этом сообщил глава ведомства Роман Бузинов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Как информирует пресс-служба правительства региона, для оценки возможных последствий ЧП был проведен комплекс мероприятий. Все контролирующие организации региона предоставили свои данные в комиссию по чрезвычайным ситуациям при правительстве области. Для объективности был привлечен эксперт из другого региона - сотрудник Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Алексей Громов.

- Были отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального радиационного фона не выявлено, - заверил Алексей Громов.

По словам Романа Бузинова, на территории области в постоянном режиме продолжается мониторинг состояния воздуха, питьевой воды и почвы.

Как ранее сообщала "РГ", 8 августа в ходе испытаний произошел взрыв реактивной двигательной установки на полигоне ВМФ в Неноксе под Северодвинском. Два человека погибли, шестеро получили травмы, трое находятся в тяжелом состоянии. Датчики 8 августа зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске, но вскоре он пришел в норму.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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