СМИ: Утром в день смерти Эпштейна из его камеры раздались стоны и крики

Тем временем в конгрессе создана рабочая группа, и начато расследование обстоятельств смерти подозреваемого в связи новой информацией, поднимающей вопросы о порядках в федеральной тюрьме, где он содержался. Выяснилось, что в учреждении была сильная нехватка кадров, и его руководство фактически набирало людей с улицы. Охранники в отделении Эпштейна в ту роковую ночь работали сверхурочно, чтобы восполнить нехватку персонала, рассказали два человека, знакомые с этим вопросом. Один из охранников, который занимал в тюрьме другую должность и не выполнял регулярные обязанности сотрудника исправительного учреждения, трудился пятый день подряд сверхурочно, а другой охранник работал также сверхурочно в обязательном порядке, сообщили источники АР.

В прошлом месяце Эпштейна сняли с круглосуточного видеонаблюдения, и он тут же совершил первую попытку самоубийства. Его нашли с синяками на шее, но позднее он был возвращен в специальное отделение тюрьмы для заключенных, нуждающихся в строгом надзоре. Его камера должна была проверяться охранником каждые 30 минут, но следователи узнали, что эти проверки не проводились в течение нескольких часов, прежде чем его нашли без сознания в субботу утром. Охранники в тюремном отсеке, где содержался Эпштейн, подозреваются в фальсификации записей в журнале, чтобы показать, что они делали проверки. Однако записи с камер видеонаблюдения опровергают их информацию.

Генеральный прокурор США Уильям Барр 12 августа в резкой форме раскритиковал исправительный центр, где содержался опальный финансист. "Мы доберемся до сути того, что произошло, и тот, кто виновен, понесет ответственность, - сказал Барр. - Я был потрясен и откровенно рассержен, узнав о неспособности сотрудников центра должным образом обезопасить этого заключенного". Барр также сделал строгое предупреждение в адрес тех, кто намерен уйти от правосудия. "Позвольте мне заверить вас, что это дело будет продолжено в отношении любого, кто был замешан в проступках Эпштейна. Любые его сообщники не уйдут от наказания. Жертвы заслуживают справедливости, и они получат это", - заявил Барр.

Тем временем следователи провели обыски на вилле, расположенной на частном острове предполагаемого насильника на Виргинских островах. О результатах обысков пока не сообщается, но сторона обвинения считает, что на вилле также проводились акты насилия в отношении несовершеннолетних.

После смерти Эпштейна в центре внимания следователей, отмечают источники, оказались потенциальные соучастники миллионера, вовлеченные в его предполагаемую сеть по торговле людьми. Первой в списке фигурирует давняя подруга и спутница Эпштейна, британская светская львица Гизлейн Максвелл. Она одна как минимум из четырех женщин, обвиняемых в вербовке несовершеннолетних девушек для преступных действий американского миллионера.

Максвелл уже опровергала эти предположения в прессе и пока не была обвинена следователями в соучастии в преступлениях. Максвелл считается бывшей девушкой Эпштейна, ставшей его ключевым бизнес-партнером. Ее текущее местоположение неизвестно. Репортер газеты Miami Herald Джулия Браун, которая в течение двух лет занималась расследованием "тайной жизни" Эпштейна, заявила, что, по ее информации, "Максвелл занималась сексом с некоторыми из этих девушек".

Судебные документы 2011 года показывают, что Эпштейн контролировал несколько квартир в здании, расположенном в нескольких кварталах от его нью-йоркского таунхауса за 77 миллионов долларов, и, как утверждается, туда свозились и там жили "несовершеннолетние девочки со всего мира".

В интервью WPEC-TV бывшая работница исправительных учреждений во Флориде сообщила, что с Эпштейном "обращались как со знаменитостью" во время его 13-месячного пребывания в окружной тюрьме, когда в 2008 году он признал себя виновным в сексе с несовершеннолетней и заключил крайне выгодную для себя сделку со следствием. Женщина утверждает, что его камеру регулярно оставляли незапертой, и она видела, как финансист свободно перемещается по исправительному центру, иногда совершенно голый, без каких-либо последствий.

Эпштейн с 6 июля содержался в исправительном центре на Манхэттене без права на внесение залога по федеральным обвинениям в торговле людьми. Ему грозило 45 лет тюремного заключения. Согласно полицейским отчетам, записям ФБР и судебным документам, у Эпштейна была команда вербовщиков и других помощников, которые занимались поисками жертв для него как в США, так и в других странах.