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14.08.2019 12:33
Рубрика: Легковые авто

В России подорожали семь моделей Renault

Текст: Алексей Иванов

В России подорожало большинство моделей автомобилей Renault, ценники, в зависимости от комплектации, "потяжелели" на 1-25 тысяч рублей.

Как сообщает агентство "Автостат", прежней осталась стоимость лишь кроссовера Koleos и универсала Dokker, а также его кросс-версии Dokker Stepway, продажи которой начались в России всего месяц назад.

Фото: Пресс-служба Dacia.
Эксперты: Duster может значительно подорожать

Как уже писала "РГ", сперва стало известно о подорожании другой новинки - кросс-купе Arkana. Стоимость автомобиля увеличилась на 16 000 - 25 000 рублей. Его новый ценовой диапазон составляет в зависимости от комплектации 1 015 000 - 1 524 990 рублей.

Обновленный Renault Duster стал дороже на 5-20 тысяч рублей, вместе с тем цены на автомобили предыдущего поколения остались на прежнем уровне. Renault Kaptur прибавил  1-20 тысяч, Logan и Sandero - 8-10, а их Stepway-версии - 11 тысяч рублей.

Стоит оговориться, что в обновленных прайсах указаны рекомендованные розничные цены, в реальности с учетом акций и спецпредложений они, возможно, будут отличаться. Также отметим, что это уже не первое подорожание моделей Renault в текущем году, предыдущие обновления ценников происходили в мае и в марте.

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В России рухнули цены на популярные кроссоверы
#Renault