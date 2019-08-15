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15.08.2019 20:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму ответили на внесение посадившего А321 экипажа в базу "Миротворца"

Внести экипаж аварийно севшего в Подмосковье лайнера А321 в базу данных украинского сайта "Миротворец" могли только люди, которые напрочь лишены разума. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Фото: russia.tv
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Напомним, самолет А321, совершавший рейс Москва-Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек и произвел жесткую посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 человек и семь членов экипажа. По последним данным, в результате ЧП за помощью к врачам обратились 75 человек. Из них госпитализация понадобилась 69-летней пассажирке. Как ранее писала "РГ", после ЧП украинский сайт "Миротворец" внес командира воздушного судна Дамира Юсупова, пилота Георгия Мурзина, а также пятерых бортпроводников в свой черный список. Их обвинили в "неоднократном нарушении государственной границы Украины".

Как считает Григорий Иоффе, это говорит о бессердечии и глупости украинских политиков.

- Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента видимо напрочь лишена разума, - цитирует агентство Иоффе.

Он отметил, что во всем мире чрезвычайные происшествия с самолетами оцениваются с точки зрения спасения людей. И никакие отношения между странами на это не влияют. Реакция Украины говорит о том, что к ним это правило не применимо.

- К сожалению, на Украине видят в этом случае только самолет, который летел в Крым, а на все остальное, в том числе на людей, им плевать, - резюмирует политик.

В то же время депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил приравнять сайт "Миротворец" к террористической организации. По его словам, необходимо найти инструменты порицания и "приведения в чувства" администрации ресурса.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Депутат считает, что этот сайт угрожает жизни и здоровью мирных людей и должен нести ответственность за свои действия. Он также отметил, что мировое сообщество должно обратить внимание на работу ресурса и дать ему принципиальную оценку. Шеремет подчеркнул, что экипаж аварийно севшего лайнера проявил мужество и героизм в критической ситуации, что помогло сохранить жизнь всем пассажирам и членам экипажа, находившимся на борту.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько назвал действия экипажа лайнера А321 грамотными, профессиональными и мужественными. Решение садиться на поле после отказа двигателей он назвал единственно верным в данной ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал летчиков героями и подчеркнул, что они получат государственные награды.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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