Глава Крыма восхитился мужеством пилотов, посадивших А321 в поле

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность экипажу самолета А321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на кукурузном поле.

- Восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета "Уральских авиалиний", который летел из Москвы в Симферополь и совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, - написал Аксенов на своей страничке в Facebook.

Он передал низкий поклон всему экипажу и особо отметил действия командира.

- Командир воздушного судна Дамир Юсупов проявил высшую степень летного мастерства, выдержки и спас жизни людей. Это героический поступок, - считает Аксенов.

Напомним, самолет, выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, сегодня утром столкнулся в воздухе со статей чаек. Птицы попали в двигатели и нарушили их работу. Экипаж выполнил вынужденную посадку на кукурузное поле без шасси неподалеку от аэродрома. Все 226 пассажиров и семь членов экипаж живы, пострадали 74 человека.