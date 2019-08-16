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16.08.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК оценит работу орнитологической службы у аэропорта Жуковский

Текст: Татьяна Воробьева

Начато расследование авиационного происшествия близ аэропорта Жуковский, где накануне жесткую посадку в кукурузном поле совершил лайнер "Уральских авиалиний". Среди прочего Следственный комитет РФ оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку: причиной ЧП стала попавшая в двигатели самолета стая чаек.

По словам руководителя отраслевой группы авиационной орнитологии Сергея Рыжова, в России только 10-15 процентов аэропортов имеют в своем штате специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности полетов. Роковую роль в появлении стаи на пути самолета мог сыграть и тот факт, что вблизи аэропорта располагаются сортировочная станция и нелегальная свалка у озера Глушица. Хотя на последней, по данным областного министерства экологии, складируется строительный мусор, а значит привлечь птиц она не могла.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

Напомним, на борту совершившего экстренную посадку A321 находились 233 пассажира и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб. Травмы - в основном ссадины и ушибы - получили 76 человек.

Самолет начал снижаться через несколько минут после взлета: из-за попавших в двигатели пернатых случилось возгорание. "Делать разворот было уже поздно, и я видел, что поле под нами большое, с высокой травой. То есть она поможет сделать экстренную посадку более мягкой и машину не разорвет на части. По той же причине не выпустили шасси - чтобы колеса не запутались, а борт проскользил по влажной траве", - пояснил сегодня на пресс-конференции вернувшийся в Екатеринбург командир экипажа Дамир Юсупов.

На данный момент правоохранительные органы зафиксировали следы касания и скольжения самолета на месте происшествия, а также положение механизмов и приборов. Следователи ожидают результаты расшифровки параметрических приборов, уже допрошена большая часть пассажиров, летевших рейсом Жуковский - Симферополь. Свои пояснения дал и экипаж судна.

Пилоты и бортпроводники на время проверки отстранены от работы - это нормальная практика в подобных ситуациях. В авиакомпании говорят, что сотрудники смогут вновь приступить к выполнению своих обязанностей через 2-3 недели.

Кстати, Следственный комитет проанализирует не только показания пассажиров и сотрудников авиакомпании, но и любительские видеоролики, отснятые в момент полета и приземления воздушного судна. Несколько из них были накануне выложены в Сеть.

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