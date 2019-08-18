SyFy закрыл сериал про родину Супермена и отказался от его спин-оффа

Еще минус один комикс-сериал - вслед за хардкорной мясорубкой "Хэппи" и подростковой "Академией смерти" канал SyFy избавляется от очередного шоу.

Как пишет Deadline, на третий сезон решено не продлевать сериал про историческую родину Супермена "Криптон" (Krypton).

При этом прицепом шоу утянуло на дно и потенциальный спин-офф сериала - "Лобо" (Lobo), разработка которого велась.

Впрочем, как это сплошь и рядом бывает теперь в индустрии, окончательный крест ставить рано - по сведениям издания, продюсеры Warner Horizon Scripted Television не исключают, что "Криптон" может вернуться на другой площадке - переговоры в данном направлении ведутся. Например, в перспективе это могут быть либо DC Universe, либо HBO Max.

Первый сезон "Криптона", показавший рекордные старты, вышел весной прошлого года.