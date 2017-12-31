6 самых ожидаемых новых сериалов 2018 года. Версия "Кинократии"

Ежегодно на мировые экраны выходят сотни новых сериалов, из которых десяток-полтора стабильно проходят по ведомству must have, обязательных к просмотру. По крайней мере, на стадии анонсов, поскольку далее далеко не все оправдывают возложенные ожидания. Достаточно вспомнить, какой невразумительный срам получился из кинговской "Мглы", или сколь аляповаты и сомнительны "Американские боги".

Ниже мы, проявив максимум здравого смысла, составили список из шести премьер-2018, к которым заранее приковано особое внимание публики и которые видятся особо перспективными. Но и здесь с осторожной поправкой: только будущее покажет, так ли это на самом деле.

"Алиенист" / The Alienist

Новый сериал Кэри Фукунаги, где создатель "Настоящего детектива" выступает исполнительным продюсером и сценаристом. Что ждем? Мрачнейший исторический триллер.

В основе The Alienist - одноименный роман Калеба Карра, посвященный психиатру Ласло Крайцлеру. Действие происходит в Нью-Йорке в конце XIX века. Городские трущобы сотрясает серия жестоких убийств мальчиков, оказывающих интимные услуги за деньги. Причем каждая новая жертва подвергается все более изощренным издевательствам, и все напоминает некий ритуал. Полиция, разумеется, бессильна, власти стараются замалчивать или же отрицать происходящее. И тогда новый шеф полиции города, амбициозный Теодор Рузвельт (далее - 26-й президент Штатов), для поимки одного из первых в истории Америки маньяков создает тайный спецотдел. В который включает своего друга, алиениста Крайцлера, изучающего мозговые патологии; первую в истории США женщину-полицейского Сару Говард; репортера уголовной хроники газеты "Таймс" Джона Мура и братьев-детективов Айзексонов, сторонников нетрадиционных методов ведения следствия.

Кроме Фукунаги сценаристами и исполнительными продюсерами сериала стали Хуссейн Амини ("Драйв", "47 ронинов") и "оскаровец" Эрик Рот ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Форрест Гамп", "Карточный домик"). Режиссер - Якоб Вербрюгген ("Черное зеркало", "Карточный домик"). В ролях: Мартин МакКриди, Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг.

В первом сезоне заявлены десять серий. Премьера - 22 января на TNT.

Кстати, в работе у сорокалетнего вундеркинда Фукунаги еще одно многосерийное шоу - ремейк норвежского сериала "Маньяк". Также с премьерой на будущий год.

"Видоизмененный углерод" / Altered Carbon

Сериал Netflix по одноименному киберпанк-неонуару, первому в цикле "Такеси Ковач". В перспективе - телевариант "Бегущего по лезвию".

На дворе - XXVII век, технологии позволяют оцифровывать человеческое сознание и без изменений перемещать его в любое тело. Что полезно при дальних космических перелетах, например. Протагонист, собственно, Ковач, бывший спецназовец, отбывающий многовековой тюремный срок, получает шанс выйти досрочно. Цена вопроса - расследование убийства одного из тел влиятельного миллиардера Лоренса Банкрофта.

В 2004-м роман, определяемый любителями классификаций как "космический пост-киберпанк", получил Премию Филипа К. Дика (Philip K. Dick Award) как "Лучшая НФ-книга в США".

Сценарий - Лаэта Калогридис ("Аватар", "Остров проклятых"), Дэвид Гудман ("Грань"), Брайн Нельсон ("11.22.63") и Стив Блэкман ("Фарго"). В ролях: Антонио Марциале ("Сверхъестественное"), Крис Коннер ("Доктор Хаус", "Кости"), Хиро Канагава ("Секретные материалы"), Кристин Леман ("Побег", "Касл"), Алика Аутран ("Сотня"), Тич Грант ("Однажды в сказке").

Премьера - 2 февраля.

"Касл-Рок" / Castle Rock

Один из как минимум 25 (нет, это не шутка) предстоящих проектов по произведениям "короля ужасов" Стивена Кинга. Оригинальный сериал сервиса Hulu.

Касл-Рок - вымышленный и крайне чреватый городок в штате Мэн. Именно там происходят события полутора десятков опусов "касл-роковского цикла" - романов, повестей и рассказов. Среди которых: "Мертвая зона", "Куджо", "Темная половина", "Нужные вещи", "Игра Джеральда", "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка". Еще в десятке произведений город так или иначе упоминается.

Шоу занимается "главный по перезапускам", режиссер ("Монстро", "Звездные войны"), сценарист, продюсер Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot. Что, пожалуй, может дать некоторые гарантии, что мы не получим еще одной позорной "Мглы".

Сосоздатели - Сэм Шоу (ретро-драмы "Мастера секса" и "Манхэттен") и Дастин Томасон ("Обмани меня"). В ролях: Мелани Лински ("Два с половиной человека"), Скотт Гленн ("Молчание ягнят", "Оставленные"), Джейн Леви ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "третий сезон" "Твин Пикс"), Сисси Спейсек ("Кэрри"), Билл Скарсгард, сыгравший новое "Оно".

В первом сезоне - десять серий. Точная дата премьеры станет известна позднее.

"Криптон" / Krypton

Разумеется, и в 2018-м никуда не деться от тотального засилья комиксов. Как на больших экранах, так и на малых. Например, на последних нас ждут подростковые "Плащ и Кинжал" (Cloak and Dagger) - на Freeform, сериал про темнокожего супергероя "Черная молния" (Black Lightning) - на The CW ("Флэш", "Стрела", "Супергерл", "Легенды завтрашнего дня") и, наконец, наиболее любопытная премьера - "Криптон".

Это - приквел истории Супермена, действие его происходит на той самой планете Криптон, откуда родом самый известный в истории супергерой. За несколько десятилетий до того, как она была уничтожена. В центре - дед Кала Эла, который должен вернуть честь своей поруганной семье и попытаться предотвратить хаос и катастрофу, и прочие предки будущего Супермена. Ожидается серьезная фантастическая драма.

Режиссер - Колм МакКарти ("Шерлок", "Доктор Кто", "Острые козырьки"). Сценаристы - Йен Голдберг ("Терминатор: Битва за будущее"), Дэмиэн Киндлер (сериалы вселенной "Звездных врат") и Дэвид С. Гойер ("Темный рыцарь", "Бэтмен: Начало"), он же - шоураннер. В ролях: Камерон Кафе ("Эпоха за эпохой"), Джорджина Кэмпбелл ("Черное зеркало", "Меч короля Артура"), Йен МакЭлхинни ("Игра престолов"), Эллиот Кауэн ("Хроники Франкенштейна"), Энн Огбомо ("Война миров Z", "Чудо-женщина").

Выйдет "Криптон" в марте на канале SyFy.

"Террор" / The Terror

Экранизация 26-го по счету романа мастера масштабной фантастической прозы Дэна Симмонса ("Гиперион", "Эндимион", "Илион", "Песнь Кали"), вышедшего в 2007 году и немедля признанного самой жуткой его книгой.

Действие происходит в 1845-м, когда корабли "Террор" и "Эребус" выдвигаются из Англии, оправившись искать морской путь через Ледовитый океан, Атлантику, Тихий океан - и так до побережья Северной Америки. Суда застревают во льдах и подвергаются напасти со стороны гигантского монстра, пожирающего одного за другим участников экспедиции.

Исполнительные продюсеры: Ридли Скотт, Дэвид Цукер ("Человек в высоком замке"), Гаймон Кеседи ("Игра престолов", "Неудержимые"). Сценарист - Дэвид Кайганич ("Большой всплеск"). В ролях: Джаред Харрис ("Корона", Мориарти из "Холмса" Ричи), Киран Хайндс ("Игра престолов". "Нефть", "Мюнхен"), Тобайас Мензис ("Игра престолов", "Рим", "Черное зеркало", "Доктор Кто"), Кристос Лоутон ("Аббатство Даунтон").

Угрюмейшее хоррор-шоу на десять эпизодов выйдет на канале AMC ("Ходячие мертвецы" и его спин-офф "Бойся ходячих мертвецов, "Во все тяжкие" и его спин-офф "Лучше звоните Солу"). Премьера - 26 марта.

Отметим, что за последние годы анонсировались возможности экранизаций как минимум десяти произведений Симмонса, включая прославленную сагу "Гиперион" / "Падение Гипериона", но до реального производства добрался лишь "Террор".

"Мозаика" / Mosaic

Сериал знатного "оскаровца" Стивена Содерберга "Больница Никербокер" был хорошо принят и критиками, и зрителями, но этого оказалось мало - эффектную медицинскую ретро-драму, номинированную на "Золотой глобус", закрыли в 2017-м после двух сезонов. Отличная комедия "Красные дубы" этой осенью так же финализирована - после третьего сезона. Судьба третьего сезона "Девушки по вызову", где Содерберг выступает, как и на "Дубах", одним из исполнительных продюсеров, пока под вопросом. Случится ли продление "Забытых богом" (Godless), заявленного как мини-сериал и спродюсированного Стивеном, мы пока тоже не знаем. Но зато знаем, что его "Мозаика" - определенно в топе-2018.

Содерберг выступает режиссером и сопродюсером. Сценарист - Эд Соломон (серия про Билли и Теда, "Люди в черном", "Иллюзия обмана", "Ангелы Чарли"). В ролях: Девин Рэтрей ("Один дома", "Сверхъестественное"), Майя Кэзан ("Сонная лощина", "Подпольная империя"), Джеймс Рэнсон ("Синистер"), Зэнди Хартиг ("Безумцы"), Пол "Пи-ви" Рубенс и Эллисон Толман ("Фарго").

На выходе - что-то совершенно инновационное, интерактивный сериал с некоторым риском получить рябь в глазах (а кто говорил, что будет легко?).

Это - триллер, в котором зрители смогут сами выбирать, при помощи мобильного приложения, с точки зрения кого из персонажей наблюдать за происходящим. И влиять на сюжет. То есть, по сути, у каждого пользователя будет свой "эксклюзивный" вариант сериала.

Всё - "нелинейно и совершенно уникально". А в сюжет вплетены загадочное убийство, заговоры, предельно усложненные тайны элиты-богемы, мир высокого искусства и всё такое прочее.

Премьера "режиссерской версии" - то есть лишь с одной точки зрения - 22 января на HBO.