Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом": альтернативная версия

В середине августа УАЗ завершил ресурсный пробег "Патриота" с автоматической коробкой передач, вскоре после которого, по заявлению производителя, должно начаться серийное производство внедорожника. Пока на ульяновском заводе готовятся к этому событию, один из дилеров опубликовал прайс на новинку.

Вновь отличилась компания "UAZ Belgium", занимающаяся поставками и продажей автомобилей УАЗ, ГАЗ и внедорожника Lada 4x4. По информации дилера, "Патриот" с "автоматом" можно будет купить за 22 810 евро без учёта НДС (1 670 300 рублей по курсу на 19 августа 2019 года).

К сожалению, на сайте компании не указана цена на автомобиль с МКП в аналогичной комплектации Optimum - прайс высылается исключительно по запросу. Купить "Патриот" с автоматической коробкой в лимитированной версии Edition I предложат за 26 340 евро (1 930 000 рублей).

Разумеется, в России будет другое ценообразование. Если брать за ориентир комплектацию "Оптимум", то автомобиль в таком исполнении с механической коробкой обойдётся в 935 000 рублей. Предполагается, что версия с "автоматом" будет стоить на 75-100 тысяч дороже. Ранее "РГ" сообщала, что по неофициальной информации, цена на новинку составит 1 035 000 рублей.

Напомним, "Патриот" оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства Punch Powerglide, которая выпускается во французском Страсбурге. Адаптация трансмиссии для 150-сильного ZMZ Pro потребовала модернизации двигателя, затронувшей преимущественно систему охлаждения. Чем приятно удивил и чем расстроил ульяновский внедорожник с АКП - читайте в первом-тест-драйве "Патриота" с "автоматом".