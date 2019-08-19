Началась подготовка к вывозу аварийно севшего А321 в Подмосковье

В Подмосковье, у аэропорта Жуковский, началась подготовка к эвакуации самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего жесткую посадку в четверг, 15 августа, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий инцидента.

"Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел", - цитирует ТАСС представителя штаба.

Специалисты собираются подложить под самолет надувные понтоны и с их помощью приподнять машину. Затем снимут фюзеляж самолета, демонтируют двигатели.

Также у воздушного судна отстыкуют крылья. Части самолета погрузят на платформу и доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Сейчас на месте вынужденной посадки работают эксперты Airbus и специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, прибывшие в Россию.

При этом следователи уже завершили свою работу, так что разрешение на демонтаж получено.

Пассажирский самолет A321 должен был лететь из аэропорта Жуковский в Симферополь. Но через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, которые отказали. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы. За медицинской помощью обратилось около 80 человек. Была госпитализирована одна женщина.

Летчикам самолета присвоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.