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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Началась подготовка к вывозу аварийно севшего А321 в Подмосковье

Текст: Евгений Гайва
В Подмосковье, у аэропорта Жуковский, началась подготовка к эвакуации самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего жесткую посадку в четверг, 15 августа, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий инцидента.

"Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел", - цитирует ТАСС представителя штаба.

Специалисты собираются подложить под самолет надувные понтоны и с их помощью приподнять машину. Затем снимут фюзеляж самолета, демонтируют двигатели.

Фото: ТАСС
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Также у воздушного судна отстыкуют крылья. Части самолета погрузят на платформу и доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Сейчас на месте вынужденной посадки работают эксперты Airbus и специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, прибывшие в Россию.

При этом следователи уже завершили свою работу, так что разрешение на демонтаж получено.

Пассажирский самолет A321 должен был лететь из аэропорта Жуковский в Симферополь. Но через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, которые отказали. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы. За медицинской помощью обратилось около 80 человек. Была госпитализирована одна женщина.

Летчикам самолета присвоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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