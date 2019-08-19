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19.08.2019 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число отравившихся ядовитым маслом в Ульяновской области выросло до 11

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В больницы Ульяновской области поступило еще пять человек, употреблявших в пищу подсолнечное масло кустарного производства, содержащее ядовитые вещества. Среди них двое детей и трое взрослых. Информацию об этом распространил региональный минздрав.

Как уточнил глава ведомства Сергей Панченко, двое взрослых госпитализированы с кровотечениями различной локализации, еще у одной женщины кровотечения нет.

- Состояние этих трех пациентов оценивается как средней степени тяжести, - добавил Панченко. - Что касается двоих детей, то они употребляли то самое подсолнечное масло в пищу после термической обработки. Они находятся под наблюдением медиков, но никаких симптомов отравления у них нет.

Фото: iStock
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Таким образом, всего в регионе получают лечение семеро  взрослых и четверо детей, употреблявших масло домашнего производства, изготовленное одним и тем же производителем.

Напомним, как стало известно ранее, в Ульяновской области два человека погибли после употребления в пищу подсолнечного масла из той же партии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Между тем, министр сельского хозяйства Ульяновской области в ходе совещания 19 августа рассказал, что еще один человек, употреблявший масло из той же партии в пищу, погиб в соседней Самарской области.

- Житель Тереньгульского района Ульяновской области взял на переработку у сотрудника одного из сельхозпредприятий Самарской области семена подсолнечника. Из них была изготовлена партия масла объемом 200 литров. 15 литров переработчику отдали в качестве оплаты. Пять литров из них мужчина оставил себе, еще 10 - передал дочери, - пояснил "РГ" Михаил Семенкин. - Оставшимся маслом из той же партии в Сызранском районе Самарской области кормили сотрудников предприятия, с которого привезли семечки. Один из сотрудников скончался.

Как ранее сообщала "РГ", ядовитое вещество, содержащееся в масле - крысиный яд кумарин. Как именно токсин попал в масло - пока выясняется. По мнению Михаила Семенкина, вероятнее всего, им были обработаны семена подсолнечника, привезенные на переработку из Самарской области.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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