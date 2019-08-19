Отец устроившего бойню юноши сообщил об игромании сына

Отец 16-летнего юноши, убившего, по версии следствия, членов своей семьи в Ульяновской области, предположил, что одной из причин, приведших к трагедии, могла стать страсть подростка компьютерным играм. Об этом мужчина рассказал в интервью "Пятому каналу".

- Я ему давал денежку, бабушка тайком и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, все на "стрелялки" переводил… И это не только мое, это уже общее мнение.., - говорит отец.

Напомним, по данным СК, в ночь на 18 августа в селе Патрикеево подросток с помощью топора расправился с собственной матерью, бабушкой, дедушкой, а также малолетними братом и сестрой. Затем молодой человек покончил с собой, оставив предсмертную записку.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

Власти Ульяновской области пообещали взять на себя расходы по организации похорон членов семьи, погибших в результате расправы в селе Патрикеево