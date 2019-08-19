На Ставрополье экс-главу газовой компании обвинили в хищении 1 млрд

Генеральная Прокуратура России направила в суд уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением на бывшего генерального директора "Газпром межрегионгаз Пятигорск". Его подозревают в хищении одного миллиарда рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

На обвиняемого возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По данным следствия, с марта 2013 года по май 2015 года, используя свою должность, он представлял в налоговую инспекцию в Пятигорске неверные сведения об объемах реализованного природного газа.

Позже экс-глава компании возмещал денежные средства от налога на добавленную стоимость. Такими действиями он похитил из бюджета России один миллиард рублей.

В ходе следствия причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело будут рассматривать в Пятигорском городском суде.

При этом в сообщении Генпрокуратуры не уточняется, связан ли этот случай с расследованием громкого уголовного дела с множеством подозреваемых, центральными фигурантами которого стали экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.

Напомним, экс-сенатор был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Практически одновременно был взят под стражу и отец политика. Позже под стражу были взяты несколько топ-менеджеров газовой отрасли, большинство из которых занимали посты в компаниях Ставропольского края. Бывшего сенатора, его родственников и сообщников подозревают в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также в преступном хищении газа, поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкессию.