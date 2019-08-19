Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова

Арбитр Алексей Матюнин ответил на претензии футболистов и тренеров "Зенита" и "Ахмата", признал свою ошибку и также рассказал почему игроки и тренеры в этом матче были так часто недовольны его решениями.

Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.

В интервью изданию "Бизнес Online" Матюнин прокомментировал спорные моменты. По его словам, нарушение Ризвана Уциева - это удаление. "Момент однозначный - красная карточка. На одном из повторов чётко видно, как Уциев ударил коленом соперника по пятке", - сказал Матюнин.

Арбитр признал, что гол Ригони нельзя было отменять "Офсайда не было - гол следовало засчитать. Это ошибка", - резюмировал Матюнин.

Также по версии рефери многочисленные претензии с разных сторон объясняются только одним. "У нас банально не знают правил игры", - заключил Матюнин.