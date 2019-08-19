Путин заявил, что радиоактивной угрозы в Северодвинске нет

После инцидента на военном полигоне под Северодвинском туда были направлены независимые эксперты, и они контролируют ситуацию, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции во Франции.

"Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует", - подчеркнул он, отвечая на вопрос французской журналистки о рисках радиоактивного заражения после "техногенной катастрофы".

Путин также добавил, что получает доклады, как военных, так и гражданских экспертов: никаких серьезных изменений в радиоактивном фоне не видно. "Но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заметил он.

Российский лидер также напомнил, что все пострадавшие и погибшие на военном полигоне в Северодвинске представлены к государственным наградам Российской Федерации, "они выполняли важнейшую функцию".

Напомним, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.