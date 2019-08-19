Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Пассажирам, летевшим рейсом Жуковский - Симферополь, который на прошлой неделе совершил аварийную посадку в поле, начали выпаливать причитающиеся компенсации.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что ответственность перевозчика застрахована в компании "АльфаСтрахование", и каждому пассажиру рейса U6 178 будет выплачена компенсация вреда в размере 100 000 рублей.

"Выплачивать компенсации начали, это займет какое-то время", - сказал сегодня ТАСС гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

Авиационное происшествие близ деревни Рыбаки в Раменском районе Подмосковья случилось утром 15 августа: на взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в работе техники и судно начало терять высоту. Пилоты посадили машину без шасси на кукурузное поле рядом с аэропортом. В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм (госпитализирована была одна женщина, но состояние ее здоровья опасений у медиков не вызывает).

Президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России, а бортпроводникам - орденов Мужества. В минувшие выходные их чествовали на главном стадионе Екатеринбурга, где проходил матч шестого тура Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями советов". Игра началась с символического удара по мячу пилота "Уральских авиалиний".

В обстоятельствах инцидента продолжают разбираться правоохранительные органы. Черные ящики (речевой и параметрический) обследовали в научно-техническом центре Международного авиационного комитета. Эксперты говорят, что они в надлежащем состоянии. В данный момент ведется расшифровка и анализ данных самописцев.

А на кукурузном поле между тем началась подготовка к эвакуации самолета Airbus A321 (как сообщалось ранее, восстанавливать его не будут - лайнер поврежден и подлежит утилизации). Как рассказали в оперативном штабе по ликвидации последствий инцидента, начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел.