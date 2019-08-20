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20.08.2019 13:29
Рубрика: В мире

Греция не получала запроса на заход иранского танкера в порт Каламаты

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Власти Греции не получали официального запроса на вход в порт города Каламата иранского танкера Grace 1 (Adrian Darya), который накануне покинул Гибралтар и направился в Средиземное море. Об этом в эфире телеканала SKAI заявил министр морского флота и островной политики страны Яннис Плакиотакис.

Фото: AP Photo/Marcos Moreno
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"Мы пока не получали просьбы о том, чтобы иранский танкер зашел в порт", - заявил министр. Он пояснил, что греческие власти внимательно следят за курсом танкера, и его ведомство находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел республики.

По имеющимся данным, судно должно достичь побережья греческого полуострова Пелопоннес 25 августа. Экипаж обязан направить запрос не позднее, чем за 48 часов до входа в порт.

Власти США уже предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера. По словам представителя пресс-службы Госдепартамента, Вашингтон знает о том, что танкер держит курс на порт города Каламата. "Мы донесли нашу решительную позицию правительству Греции по этому вопросу, а также всем портам в Средиземном море", - заявил дипломат.

Напомним, власти британского Гибралтара задержали четвертого июля иранский танкер Grace 1 по запросу Вашингтона. В Госдепе полагают, что судно перевозило в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции, объявленного США террористической организацией.

Вопреки давлению со стороны минюста США, суд Гибралтара распорядился отпустить танкер. В понедельник судно вышло в море под иранским флагом. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, также сменил название с Grace 1 на Adrian Darya.

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер.

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