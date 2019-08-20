США предостерегли страны Средиземноморья от помощи танкеру Grace 1

Власти США предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1 (Adrian Darya), который накануне покинул Гибралтар и направился в Средиземное море.

Об этом в понедельник сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента, пишет ТАСС. По его словам, Вашингтон знает о том, что танкер держит курс на порт города Каламата (Греция). "Мы донесли нашу решительную позицию правительству Греции по этому вопросу, а также всем портам в Средиземном море", - заявил дипломат.

Напомним, власти британского Гибралтара задержали четвертого июля иранский танкер Grace 1 по запросу Вашингтона. В Госдепе полагают, что судно перевозило в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции, объявленного США террористической организацией.

Вопреки давлению со стороны минюста США, суд Гибралтара распорядился отпустить танкер. В понедельник судно вышло в море под иранским флагом. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, также сменил название с Grace 1 на Adrian Darya.

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер.