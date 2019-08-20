МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений

Испытательный пуск крылатой ракеты, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, демонстрирует намерение США к единоличному военному превосходству. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Это приведет к очередному всплеску гонки вооружений", - заявил дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Запуск состоялся 18 августа на испытательном полигоне на острове Сан-Николас в Калифорнии. Как указали в Пентагоне, испытания прошли успешно, ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров. При этом в американском военном ведомстве заявляют, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

В МИД РФ после этого отметили, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности. "Мы на провокации не поддаемся", - подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.