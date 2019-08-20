В Перми водителя въехавшего в стену автобуса отпустили под обязательство о явке

Водитель автобуса, попавшего в крупную аварию в Перми, остался без полицейского конвоя. Об этом "РГ" сообщили в краевом ГУ МВД.

Находящемуся в больнице 39-летнему водителю выбрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Ранее мужчина был задержан, но так как сейчас находится в больнице со сломанной ногой, рядом с койкой был выставлен полицейский пост. Сейчас конвоиры покинули его.

Напомним, 17 августа автобус врезался в бетонную стену на Гайве рядом с остановкой Лесозавод. При этом пострадали 35 человек, из них 10 детей, одна женщина погибла. По данным фактам возбуждены два уголовных дела, одно расследует СК, второе - полиция.