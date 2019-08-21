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21.08.2019 05:29
Рубрика: В мире

Австралия присоединится к миссии США в Персидском заливе

Австралия присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, направив в Персидский залив ограниченный военный контингент. Об этом заявил журналистам премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По мнению правительства, сотрудничество с международными партнерами в области обеспечения безопасности на Ближнем Востоке лежит в сфере национальных интересов страны. Через Ормузский пролив проходит около 25% нефти, поставляемой в Австралию, подчеркнул Моррисон.

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В рамках военной миссии Австралия направит в Персидский залив один военный корабль, самолет наблюдения, а также 200 солдат и офицеров, пишет ТАСС.

Напомним, днем ранее стало известно, что королевство Бахрейн первым из арабских государств присоединилось к возглавляемой США международной коалиции.

Ситуация в регионе обострилась в июле, когда силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. Вашингтон рассчитывает, что к миссии США присоединятся другие страны мира.

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