Бахрейн присоединился к коалиции США в Персидском заливе

Королевство Бахрейн стало первым арабским государством, которое вошло в возглавляемую США международную коалицию по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива.

Об этом говорится в заявлении главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи. Он отметил, что высоко ценит решение короля Хамада бен Исы Аль Халифы присоединиться к Великобритании и Соединенным Штатам.

Однако роль Бахрейна в международной морской коалиции не уточняется. Маккензи также заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с другими странами, пишет ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон выстраивает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Помпео назвал это "сдерживающими действиями" для Ирана. Великобритания уже присоединилась к морской коалиции, а Германия отказалась от участия.