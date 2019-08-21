Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин. Теперь взрослые женщины могут отправляться в путешествия без разрешения мужчины, приходящегося ей родственником, а также играть более значимую роль в делах семьи. Женщинам стало разрешено самим регистрировать рождение детей, брак или развод, и они могут сами становиться опекунами несовершеннолетних.

"Департамент внутренних дел и его отделения во всех регионах королевства начали претворять в жизнь поправки, указанные в королевском декрете", - пишет SPA.

Напомним, в начале месяца кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед издал ряд прогрессивных указов, позволив женщинам путешествовать самостоятельно. Ранее правитель страны ослабил социальные ограничения, такие как снятие запрета на вождение автомобилей для женщин и открытие кинотеатров, в рамках программы по преобразованию консервативного мусульманского королевства и преобразованию экономики. Принц выступил против крайне консервативного религиозного истеблишмента, в том числе арестовав некоторых клириков.

Рабочая группа ООН надеется, что власти Саудовской Аравии отменят действующую в стране систему мужского "опекунства". В настоящее время женщинам запрещено без согласия опекуна открывать счет в банке, делать медицинские операции. В ООН отмечают, что необходимы "более широкие реформы и меры, направленные на то, чтобы права были закреплены в конституции".