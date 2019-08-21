Видео: В Приморье лесной кот обманом проник в вольер к леопарду

Рассматривая кадры с фотоловушки, установленной в вольере леопарда, который сейчас живет в Центре реабилитации диких животных (МРОО "Центр "Тигр"), специалисты обнаружили, что у хищника появился сосед. В вольер пробрался еще один "краснокнижный" представитель семейства кошачьих - дальневосточный лесной кот. Скорее всего, он смог пролезть через сетку благодаря своим небольшим размерам, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Как считает зоолог центра и сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, вполне возможно, кот приходит на территорию леопарду поесть.

"Он должен избегать более крупного хищника, так как сам может стать его добычей. Однако маленький хитрец хорошо ориентируется в пространстве и, похоже, знает, где и когда можно пройти, чтобы безнаказанно полакомиться пищей леопарда, хозяина этой территории", - говорит она.

Сотрудники центра продолжат наблюдать за леопардом и котом.

Ранее "РГ" писала, что раненого леопарда Leo 131M отловили у границ национального парка в марте этого года. Специалисты пришли к выводу, что он попал под машину. Два месяца хищника выхаживали, а затем, когда состояние зверя улучшилось, перевели в открытый вольер площадью пять тысяч квадратных метров, чтобы выяснить, сможет ли он охотиться, то есть самостоятельно жить в дикой природе. Сейчас он проявляет хорошие охотничьи навыки при добыче живых кроликов. При этом леопард по-прежнему хромает, поэтому его возвращение в дикую природу остается под вопросом.

Справка "РГ"



Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2018 году на территории нацпарка проживало уже 113 леопардов - 91 взрослая особь и 22 котенка. Причем самок ученые насчитали больше, чем самцов, что является залогом роста популяции.