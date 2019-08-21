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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Приморье лесной кот обманом проник в вольер к леопарду

Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)

Рассматривая кадры с фотоловушки, установленной в вольере леопарда, который сейчас живет в Центре реабилитации диких животных (МРОО "Центр "Тигр"), специалисты обнаружили, что у хищника появился сосед. В вольер пробрался еще один "краснокнижный" представитель семейства кошачьих - дальневосточный лесной кот. Скорее всего, он смог пролезть через сетку благодаря своим небольшим размерам, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Как считает зоолог центра и сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, вполне возможно, кот приходит на территорию леопарду поесть.

В Приморье следить за перемещением леопардов начнут беспилотники

"Он должен избегать более крупного хищника, так как сам может стать его добычей. Однако маленький хитрец хорошо ориентируется в пространстве и, похоже, знает, где и когда можно пройти, чтобы безнаказанно полакомиться пищей леопарда, хозяина этой территории", - говорит она.

Сотрудники центра продолжат наблюдать за леопардом и котом.

Ранее "РГ" писала, что раненого леопарда Leo 131M отловили у границ национального парка в марте этого года. Специалисты пришли к выводу, что он попал под машину. Два месяца хищника выхаживали, а затем, когда состояние зверя улучшилось, перевели в открытый вольер площадью пять тысяч квадратных метров, чтобы выяснить, сможет ли он охотиться, то есть самостоятельно жить в дикой природе. Сейчас он проявляет хорошие охотничьи навыки при добыче живых кроликов. При этом леопард по-прежнему хромает, поэтому его возвращение в дикую природу остается под вопросом.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2018 году на территории нацпарка проживало уже 113 леопардов - 91 взрослая особь и 22 котенка. Причем самок ученые насчитали больше, чем самцов, что является залогом роста популяции.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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