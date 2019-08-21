В Нижегородской области создадут единый портал для людей с ОВЗ

Мы их не видим и думаем, что их нет. Как изменить подобное отношение к маломобильным людям? Этот вопрос и смежные с ним десятки других, обсуждали недавно за круглым столом представители СМИ, правительства Нижегородской области, общественных организаций региона.

Ольга Никитина: На тему создания доступной среды необходимо говорить в СМИ, хоть она и не рейтинговая. Зато добавит каждому изданию человечности. Фото: Александр Воложанин

Подобные встречи уже около двух лет проходят в нижегородском филиале "Российской газеты" по инициативе Ольги Никитиной, которая является руководителем проекта "Точка доступа" и региональным координатором федерального проекта "Единая страна - доступная среда". Темы поднимаются разные: проблемы людей с инвалидностью, пробелы в избирательном и трудовом праве, доступность культурной, спортивной среды, выборов, трудоустройства, проблемы пациентов с орфанными заболеваниями и другие.

- Вышедшие за это время публикации вызвали множество откликов у читателей, - говорит Ольга Никитина, - и мы поняли, что нужно формировать еще одну важную составляющую доступности - информационную. Поэтому в конце июня 2019 года в нижегородском филиале "РГ" представители СМИ подписали "Протокол о намерениях по формированию доступной среды". Он предполагает сотрудничество и консолидацию действий по созданию безбарьерной среды в Нижнем Новгороде, в том числе - широкое освещение на страницах своих изданий этой темы. Журналисты, которые не смогли прийти на последний круглый стол, захотели присоединиться. И вот теперь мы собрались снова, чтобы поставить новые подписи в протоколе и обозначить проблемные места, над которыми следует работать в первую очередь. На эту тему необходимо говорить в СМИ, хоть она и не рейтинговая. Зато добавит каждому изданию человечности.

Назарий Зеленый, директор ГТРК "Нижний Новгород", рассказал, как рабочая группа Общественной палаты Нижегородской области объезжала поликлиники, ФОКи, театры и другие культурные и социальные учреждения, чтобы увидеть, как там организована доступная среда. Вывод: ситуация печальная, хотя средства выделены были.

- Погружаясь в эту тему, - отметил Назарий Зеленый, - я понял, что главная проблема - это культура инклюзии. Здоровый человек не представляет, с какими трудностями приходится сталкиваться инвалиду или маломобильным людям. Человек сидит взаперти и находится фактически в гетто, куда определили его мы, здоровые люди, не создавшие ему условий для нормальной жизнедеятельности.

Между тем, маломобильным в разных обстоятельствах становится каждый из нас. Представьте себя стоящим с чемоданами перед тремя-четырьмя маршами лестницы или вспомните, как мамочка с коляской преодолевает трамвайные рельсы и высокие бордюры, и вы поймете, о чем идет речь.

Важно говорить об этом на всех уровнях, вовлекая в диалог и объединяя вокруг него как можно больше людей, чтобы сдвинуть эту проблему с места. И медиа своими усилиями в состоянии помочь, меняя отношение к этой теме. Но одного сочувствия к маломобильным людям мало - надо предоставить им возможности для полноценной жизни.

- Одними СМИ, конечно, не стоит ограничиваться, - уточняет Ольга Никитина. - Сейчас как раз находится в разработке Единый информационный портал для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, который будет навигатором для нижегородцев с инвалидностью. Он поможет не только получить необходимую справочную и новостную информацию, но и избавиться от чувств социальной изоляции и одиночества. Чтобы привлечь к теме доступности среды и проблемам людей с инвалидностью как можно больше людей, в прошлом году мы с моей командой провели конкурс социальных видеороликов среди студентов нижегородских вузов. Эти ролики крутились на 64 экранах города, в том числе в маршрутных такси, на почте, в поликлиниках. Таким вот молодежным YouTube-методом и просветительскими лекциями тоже можно привлечь внимание к проблеме. Кроме того, чтобы сделать город доступным, сначала нужно провести мониторинг каждого района на предмет доступности среды.

Не случайно и сама эта встреча была проведена в АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", поскольку одно из его отделений занимается именно доступной средой.

Кстати, известный всем шаровый кран изначально был сконструирован для людей с проблемами моторики рук. Теперь им пользуются все. И подобных примеров на самом деле масса. Так что доступная среда - универсальное решение для всех нас.

Материал подготовлен в сотрудничестве с ООО "Симона"