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22.08.2019 17:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье началась операция по выпуску последней группы косаток

Текст: Денис Передельский

В четверг, 22 августа, специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали четвертый этап совместной операции по выпуску белух и косаток из бухты Средняя в естественную среду обитания.

Как сообщила пресс-служба ВНИРО, две косатки и шесть белух были отправлены на грузовых автомобилях в Хабаровск. Колонну сопровождают экипажи ГИБДД.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Одну из косаток из "китовой тюрьмы" заметили среди диких сородичей

Ожидается, что она прибудет к месту назначения во второй половине дня 23 августа. Морских животных погрузят на судно, которое пройдет по реке Амур до Николаевска-на-Амуре.

"Это последние косатки, самец и самка, которые находились в адаптационном центре, - сообщили в пресс-службе ВНИРО. - Состояние животных, которым предстоит дальняя дорога, было оценено ветеринарами как удовлетворительное".

На протяжении всего пути за косатками и белухами будут приглядывать ветврачи, ученые ВНИРО и тренеры.

Напомним, в бухте Средняя в так называемой "китовой тюрьме" на протяжении нескольких месяцев содержались десять косаток и 87 белух. Они были отловлены незаконно, по данному факту были возбуждены уголовные дела, расследование которых еще продолжается.

Первую партию животных выпустили в естественную среду обитания 27 июня, вторую - 16 июля, а третью - 6 августа. Животные снабжены специальными датчиками, при помощи которых ученые отслеживают их перемещения.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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