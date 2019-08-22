Найденная в Нижегородской области девочка пошла на поправку

Найденная в лесу в Нижегородской области девочка пошла на поправку. Ее состояние оценивают как близкое к средней степени тяжести - после первого осмотра врачи говорили о тяжелом состоянии здоровья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас девочка находится на обследовании в Нижегородской детской областной клинической больнице. Там ребенка обеспечат всем необходимым лечением и при необходимости проведут реабилитационные мероприятия.

Напомним, девочка пропала 18 августа в деревне Степановке. Все взрослые ушли из дома в лес за грибами, за малышкой приглядывал. Через некоторое время, занимаясь своими делами, он обнаружил, что в доме ее нет.

На поиски вышли более 800 человек - местные жители, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, МЧС. Также использовались вертолеты и квадрокоптеры. На место выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СК России. Девочку удалось найти после того, как она отозвалась на голос поисковиков.