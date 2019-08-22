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22.08.2019 10:20
Рубрика: В мире

Зеленский прокомментировал идею возвращения России в "большую восьмерку"

Текст: Марина Алешина

Сигналы со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, который на днях, в ожидании лидеров стран "семерки", провел на Лазурном берегу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а затем, согласно утечкам в американских СМИ, предложил Дональду Трампу пригласить РФ на следующий саммит G7, чтобы неформальный международный клуб вернулся к полноценному формату "большой восьмерки", взволновал Киев. Эту новость поспешил прокомментировать в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По сути Зеленский заочно призвал западных лидеров не приглашать РФ без предварительных условий, которыми в Киеве называют "возвращение Крыма" и прекращение конфликта в Донбассе. Примечательно, что в ЕС и США не увязывают крымский вопрос, который в Москве считают закрытым и не подлежащим обсуждению, с форматом "восьмерки". Что касается Донбасса, то российская сторона не раз говорила о том, что Западу следует призвал украинскую сторону к выполнению Минских соглашений. Тему G8 прокомментировал на пресс-конференции и Владимир Путин. Президент отметил, что именно главы семи государств не приехали на саммит в Россию после кризиса 2014 года, однако приглашение остается в силе. "Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - подтвердил глава РФ, уточнив, что без РФ "восьмерки" как таковой не существует.

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