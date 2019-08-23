56-летний Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино, американский режиссер, актер, сценарист, продюсер и в целом один из важнейших кинематографистов современности, не так давно женился - впервые. А теперь Квентин, на 57-м году, приготовился идти еще дальше - стать отцом.

Об этом сообщает People со ссылкой на официальное заявление пары.

Где указано: Квентин и его молодая супруга Даниэлла Пик счастливы объявить, что станут родителями.

Даниэлла - израильская певица, с которой Тарантино познакомился десять лет назад. В 2016-м они начали встречаться, а в 2017-м обручились.

Как сообщалось ранее, по словам Тарантино, большую часть жизни он провел бобылем по причине одержимости работой, во-первых. А, во-вторых, еще и искал свою идеальную женщину. Которая до Пик все как-то вот не попадалась.

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