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56-летний Тарантино впервые станет отцом

Новости
    23.08.2019, 19:45
Текст:   Олег Усков

Квентин Тарантино, американский режиссер, актер, сценарист, продюсер и в целом один из важнейших кинематографистов современности, не так давно женился - впервые. А теперь Квентин, на 57-м году, приготовился идти еще дальше - стать отцом.

Фото: kinopoisk.ru
Из "Однажды в...Голливуде" Тарантино вырезали Тима Рота

Об этом сообщает People со ссылкой на официальное заявление пары.

Где указано: Квентин и его молодая супруга Даниэлла Пик счастливы объявить, что станут родителями.

Даниэлла - израильская певица, с которой Тарантино познакомился десять лет назад. В 2016-м они начали встречаться, а в 2017-м обручились.

Как сообщалось ранее, по словам Тарантино, большую часть жизни он провел бобылем по причине одержимости работой, во-первых. А, во-вторых, еще и искал свою идеальную женщину. Которая до Пик все как-то вот не попадалась.

Наши отзывы на девятый и, не исключено, предпоследний фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" смотрите здесь и здесь.

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