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23.08.2019 04:02
Рубрика: В мире

Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX. Эксперты хотят понять, справятся ли сотрудники авиакомпаний с обновленным ПО для MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему

Напомним, в Соединенных Штатах самолеты серии 737 MAX используют три перевозчика: Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines. Правда, с мая 2019 года эксплуатация лайнеров данного типа приостановлена.

Отказаться от самолетов решили во всем мире после двух крупных авиакатастроф.

СМИ: Некоторые бортовые системы Boeing 737 не тестировались полностью

В октябре 2018 года упал Boeing 737 MAX, принадлежащий компании Lion Air. Погибли 189 человек. А 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек.

В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что к падению самолетов привел сбой в работе системы MCAS.

В мире США Экономика Транспорт Авиатранспорт Претензии МАК к Boeing 737 Крушение Boeing в Эфиопии Крушение самолета в Индонезии
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