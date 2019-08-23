В ульяновские спорткомплексы поступил инвентарь для фестиваля ТАФИСА

На спортивные объекты Ульяновска начали завозить оборудование, которое будет задействовано на мероприятиях I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. После завершения праздника инвентарь останется в распоряжении спортивных школ региона.

Первыми новые татами "ласточкин хвост" и ковры для самбо получили физкультурно-оздоровительные комплексы "Автомобилист" и "Фаворит". К примеру, "Фавориту" в дни фестиваля предстоит принять мастер-классы по самбо и корэш. 14 сентября их проведут именитые спортсмены, чемпионы мира в своих видах спорта - Денис Гольцов и Сергей Павлик. А 15 сентября здесь же свой мастер-класс для всех желающих проведет "звездный" гость фестиваля ТАФИСА - известный спортсмен и голливудский актер Олег Тактаров.

Как заверил куратор спортивной программы фестиваля Рамиль Егоров, после завершения форума все оборудование, закупленное для его проведения, поступит в распоряжение ульяновских спортсменов, в том числе детей, занимающихся в секциях.

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, работа по подготовке фестиваля вышла на финишную прямую.

- Нам предстоит принять более тысячи участников из 30 стран. Ведется большая организационная работа по благоустройству, выстраиванию логистики, чтобы у всех ульяновцев и наших гостей остались только приятные эмоции от этого праздника, - рассказал Смекалин. - Главная задача - вызвать у мальчишек и девчонок интерес к боевым искусствам, чтобы они захотели заниматься ими, записывались в секции и, благодаря спорту, укрепляли свое тело и дух. Поэтому мы приглашаем всех жителей Ульяновской области посетить мероприятия фестиваля.

Напомним, I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. Профессиональная программа мероприятия, в которую вошли 12 видов спорта, будет представлена на нескольких спортивных площадках.

В Ульяновске это: ФОК "Орион" - кудо, киокусинкай каратэ; ФОК "Фаворит" - самбо, корэш; ФОК "Новое поколение" - бокс, тайский бокс, кикбоксинг; СДЮСШОР по тхэквондо - панкратион; ФОК "Автомобилист" - фудокан каратэ; ФОК УлГУ - айкидо; Легкоатлетический манеж "Спартак" - кюдо, джиу-джитсу.

В Димитровграде: Дворец спорта "Дельфин" - киокусинкай каратэ; ФОК "Победа" - самбо, курэш; ФОК "Нейтрон" - бокс, кикбоксинг.

Школа №19 - программа "Самбо в школах".

Также площадками фестиваля станут Соборная площадь, ТЦ "Аквамолл", ледовый дворец Волга-Спорт-Арена, село Арское.

Мастер-классы и семинары проведут известные спортсмены, чемпионы мира и Европы, руководители российских спортивных федераций.

В Ульяновск приедут звезды боевых искусств, в числе которых основатель каратэ Фудокан Илья Йорга и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси.

Ожидается, что в фестивале примут участие более тысячи спортсменов из 30 стран. Гости покажут экзотические национальные единоборства, в числе которых бразильская капоэйра, разработанная в Израиле система рукопашного боя крав-мага, французское боевое искусство сават и многие другие.

Организаторами фестиваля выступают правительство Ульяновской области, международная организация "Спорт для всех". Подробная программа фестиваля опубликована на его официальном сайте: ultafisa.com.