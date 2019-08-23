В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца

В Крыму на раскопках древнего городища Кыз-Аул у села Яковенково археологи нашли античное детское погребение Римского времени с тарелочкой и стеклянным бальзамарием. Об этом сообщил директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Кости ребенка нашли под захоронением первых веков нашей эры с двумя скелетами. Умершие - предположительно мужчина и женщина - находились в одном каменном ящике, перекрытом плитами. В нем обнаружили лощеный сосуд сарматского типа с зооморфной ручкой в виде кабана. Также в погребении были стеклянные бусы, а на костяках - медные браслеты и кольцо с неизвестным камнем. В более раннем слое найдены кости младенца.

- Эта находка была полной неожиданностью для участников экспедиции. Мы уже начали снимать каменный ящик, когда наткнулись на кости младенца, которые почти не сохранились, - рассказал "Российской газете" Марков. - Но рядом были поврежденные - видимо из-за более позднего захоронения - глиняная тарелочка и стеклянный сосуд для благовоний. Интересно, что в тарелочке нашли игральную кость и две дырочки, с помощью которых предположительно пил младенец.

Бальзамарий после извлечения из земли помыли и склеили. Согласно основной версии, поселение, к которому относился исследуемый некрополь, ушло в море.

Ранее волонтеры фонда "Археология" завершили расчистку уникального античного склепа на некрополе Кыз-Аул, в котором обнаружены останки 12 погребенных. Также ученые нашли римский денарий и античную надгробную плиту со всадником.

Справка "РГ"

Некрополь Кыз-Аул - это античный памятник археологии, на котором в период с I века до н.э. по II век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества. В 2018 году в одном из захоронений было найдено изображение Геракла, вырезанное на стенах склепа.