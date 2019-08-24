Лидер Бразилии: Пожары не должны быть поводом для санкций

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о неприемлемости введения санкций в отношении стран, на территории которых горят леса.

Ранее политик обвинил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона в том, что он использует внутреннюю проблему Бразилии в политических целях. Напомним, президент Франции назвал пожары в лесах Амазонки международным кризисом и предложил обсудить этот вопрос на саммите G7, который открывается 24 августа в Биаррице.

А в пятницу сразу несколько стран Евросоюза заявили о необходимости принятия мер в связи с пожарами на территории Бразилии. Так, Финляндия предложила запретить импорт бразильской говядины.