Силач из Приморья Иван Савкин протащил грузовик с людьми

В селе Анучино, где проходит фестиваль "Медовое подворье", показательные выступления устроил приморский пауэрлифтер, мастер спорта по жиму лежа Иван Савкин. Он, по собственному выражению, "взял на буксир" микрогрузовик, кузов которого был полон людей.

Как рассказал "РГ" стронгмен, сделать это ему удалось не с первой попытки: накануне прошел сильный дождь, размывший грунтовую дорогую. Ноги спортсмена просто скользили по грязи, а автомобиль вяз в ней мгновенно. Но после нескольких попыток под подбадривающие крики гостей фестиваля, Иван все-таки справился с задачей. Он сдвинул грузовик и протащил его на несколько метров.

Иван не раз ставил мировые рекорды. Так, 1 июня он стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн.

Савкин широко известен в Приморье и за его пределами - он не только буксировал по морю суда, но и сдвигал с места теплоход, танк, ракетно-зенитный комплекс, поезда, автобусы с пассажирами. Некоторые его рекорды занесены в Книгу Гиннесса. Но официально он оформляет не все, так как главную жизненную задачу видит в том, чтобы показать людям почти безграничные возможности человеческого организма и на собственном примере доказать пользу здорового образа жизни.