Трамп счел саммит G7 бесполезной тратой времени

Президент США Дональд Трамп не изъявляет желания отправиться на саммит G7 во французском Биаритце. Об этом, по сообщению CNN, глава государства заявлял своему окружению.

Также американский лидер упоминал это в беседах с японским премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трампа не интересуют поднимающиеся там темы, в частности, вопрос экологии. Хозяин Белого дома назвал это бесполезной тратой времени, которое он с большим удовольствием посвятил бы обсуждению мировой экономики, ситуации в США, а также работы своей администрации. Тем не менее, Трампа удалось убедить в необходимости поездки на встречу "большой семерки".

Ранее CNN сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. О том, присоединится ли Россия к "Большой семерке", Владимир Путин обсудил с Эмманюэлем Макроном во время своего визита во Францию 19 августа. Необходимо, чтобы Россия "слилась" с европейским миром, заявил тогда французский президент. Между тем в Европейском союзе считают идею возвращения к формату "большой восьмерки" преждевременной, хотя и не исключают этого в будущем. Напомним, Россию исключили из "восьмерки" после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.