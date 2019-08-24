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Рубрика: В мире

Трамп счел саммит G7 бесполезной тратой времени

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп не изъявляет желания отправиться на саммит G7 во французском Биаритце. Об этом, по сообщению CNN, глава государства заявлял своему окружению.

Фото: REUTERS/STEPHANE MAHE
Почти 20 противников саммита G7 задержаны во Франции

Также американский лидер упоминал это в беседах с японским премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трампа не интересуют поднимающиеся там темы, в частности, вопрос экологии. Хозяин Белого дома назвал это бесполезной тратой времени, которое он с большим удовольствием посвятил бы обсуждению мировой экономики, ситуации в США, а также работы своей администрации. Тем не менее, Трампа удалось убедить в необходимости поездки на встречу "большой семерки".

Ранее CNN сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. О том, присоединится ли Россия к "Большой семерке", Владимир Путин обсудил с Эмманюэлем Макроном во время своего визита во Францию 19 августа. Необходимо, чтобы Россия "слилась" с европейским миром, заявил тогда французский президент. Между тем в Европейском союзе считают идею возвращения к формату "большой восьмерки" преждевременной, хотя и не исключают этого в будущем. Напомним, Россию исключили из "восьмерки" после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

В мире В мире США Дональд Трамп Саммиты G7
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