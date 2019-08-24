Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии

С лесными пожарами в Амазонии теперь будут бороться и военные. Соответствующее распоряжение подписал президент Бразилии Жаир Болсонару.

В ближайшее время вооруженные силы приступят к тушению очагов возгораний на территории федеральных природных заповедников, землях коренных народов, а также вблизи государственной границы. По последним данным, с января по август огонь уничтожил почти два миллиона гектаров лесов Амазонии.

Ранее свою помощь Бразилии предложили власти Чили. Страна направит специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.