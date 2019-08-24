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24.08.2019 08:02
Рубрика: В мире

Welt назвало Трампа помощником строительства "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.

Фото: Evan Vucci/ AP
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В статье говорится, что американский лидер "повел себя как ребенок", отменив поездку в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии. В качестве ответа Дания теперь может мгновенно выдать Москве разрешение строить "Северный поток - 2" в ее территориальных водах, предполагает издание.

Напомним, российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре. Об этом заявлял председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Дании были направлены уже три заявки по поводу прокладывания маршрута газопровода, но она затягивает их согласование, не предоставляя никаких веских доводов.

Строительство "Северного потока-2" на данный момент завершено примерно на 74 процента. Отметим, что газопровод будет проходить через экономические зоны и территориальные воды РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

В мире США В мире Европа Дания Дональд Трамп Газопровод "Северный поток-2"
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