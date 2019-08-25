Британия послала эсминец Defender в Ормузский пролив

Эсминец Defender отправил Лондон для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Он должен усилить группировку военных кораблей ВМС Великобритании на Ближнем Востоке.

Эсминец вышел из своего порта базирования в Портсмуте 12 августа, передает ТАСС. Defender будет нести свою службу наравне с британским фрегатом Montrose, который уже обеспечил проход 35 торговых судов в ходе 20 отдельных транзитных операций, за время которых он преодолел 6,2 тысячи морских миль.

В прошлом месяце эскадренный миноносец типа 45 Duncan ВМС Великобритании также прибыл в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских торговых перевозок.

"Великобритания готова защищать свободу судоходства всякий раз, когда она подвергается испытаниям", - заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Напомним, 19 июля морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов. В начале августа Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе.