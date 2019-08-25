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25.08.2019 17:48
Рубрика: В мире

Трамп заявил о работе по возвращению РФ в состав G7

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7, проходящем 24-25 августа во французском Биаррице, что возвращение России в состав неформальной группы лидеров мировых держав "было бы положительно", сообщает агентство Bloomberg.

"У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России, - отметил Трамп. - Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения".

Фото: Christophe Ena/AP
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Впрочем, он допустил и вариант, при котором "все останется как есть в настоящий момент".

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, "вполне вероятно", будет приглашен на следующее заседание G7 (которая в таком случае вновь станет G8). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже ответил на это, что Москва рассмотрит приглашение, если оно поступит. Так же он напомнил сказанное ранее Путиным о пользе любых контактов со странами "Большой семерки".

Кроме того, на нынешнем саммите в Биаррице речь шла об усилении координации действий с Россией. Об этом сообщили новостные агентства, ссылаясь на дипломатический источник. При этом лидеры G7, по информации источника, отметили, что говорить о возобновлении участия России в G7 пока рано.

Судя по озвученным ранее заявлениям, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают идею возвращения РФ в G7, тогда как канцлер Германии Ангела Меркель увязывает это с урегулированием на Украине, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настроен негативно.

В мире США Саммиты G7
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