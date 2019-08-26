Какие кроссоверы предпочитают москвичи

Эксперты "Автостата" выяснили, какие кроссоверы чаще всего покупали москвичи в первые семь месяцев этого года.

На первом месте вполне ожидаемо Hyundai Creta. Его результат - 4565 проданных авто. На второй позиции Volkswagen Tiguan, который выбрали 3378 человек. Тройку лидеров замыкает Nissan Qashqai - 3121 экземпляр.

В топ-5 попали Skoda Kodiaq (2687 штук) и Renault Kaptur (2521 штука). А в десятку самых популярных SUV также вошли Nissan X-Trail (2480 штук), Mitsubishi Outlander (2471 штука), Kia Sportage (2287 штук), Toyota RAV4 (1941 штука) и Mazda CX-5 (1889 штук).

Отметим, что всего жители российской столицы с января по июль приобрели 62,5 тысячи новых кроссоверов и внедорожников.

Кстати, не так давно аналитики составили список самых выгодных для перепродажи пятилетних кроссоверов. На первом месте оказалась Toyota RAV4.

Ранее "РГ" рассказывала, какие дорогие внедорожники россияне покупают лучше всего.