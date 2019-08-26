Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине

Как бы ни старались киевские власти ограничить влияние российского автопрома на украинский, обойтись без наших автомобилей у соседей пока не получается. Запрет на ввоз иномарок производства РФ в страну, как уже сообщала "РГ", был перенесен на полгода. А теперь выяснилось, что за все время независимости самыми популярными автомобилями на Украине оказались Lada.

С 1991 года они разошлись тиражом около 1 млн единиц. Это примерно каждая четвертая машина в стране. Как подсчитал портал Autoconsulting, Lada по общему числу продаж Lada удалось более чем вдвое опередить ЗАЗ и Daewoo, более чем вчетверо - Chevrolet и Toyota.

В модельном зачете, правда, в лидерах Lanos / Sens от Запорожского автозавода. Но оставшиеся места в тройке распределили опять же автомобили АвтоВАЗа - Lada Samara и "классические" седаны. Более того - на четвертой позиции уже новое поколение Lada, опередившее ЗАЗ-1103 "Славута" и ЗАЗ-1102 "Таврия".

Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей. Это 52% существующего автопарка страны. Еще 27% было сформировано во времена СССР, а 21% - это подержанные автомобили, которые заполонили местный рынок в последнее время.

В настоящее время АвтоВАЗ предлагает на Украине седаны Lada Granta и Vesta, приподнятые хэтчбеки Xray, универсалы Largus и Vesta и трехдверную версию внедорожников Lada 4x4.