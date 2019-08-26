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26.08.2019 15:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Xray оставили без вариатора

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В конце июля Lada начала продажи Xray Cross с вариатором Jatco. Ожидалось, что аналогичная трансмиссия появится и на обычной версии модели, однако директор проекта Xray Олег Груненков оптимизма поубавил.

Фото: Максим Никитин / ТАСС
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Как сообщает ladavesta.net, Груненков заявил, что вариатором будут оснащаться только Cross-версии высокого хэтчбека, на обычные Xray автоматическую трансмиссию устанавливать не планируют.

Напомним, вариатор работает в паре с двигателем Renault-Nissan HR-16 (1.6 литра, 113 л.с.), производство которого локализовано на тольяттинском АвтоВАЗе. Отметим, что HR-16 устанавливается пока только на Xray Cross. Минимальная цена на Xray Cross с CVT составляет 846 900 рублей.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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Также для семейства Lada Xray предложены 106- и 122-сильные бензиновые двигатели объёмом 1.6 и 1.8 литра соответственно. В пару наиболее мощному мотору можно заказать автоматизированную механическую трансмиссию вазовской разработки. Базовой коробкой передач для автомобиля является 5-ступенчатая МКП. Купить Lada Xray можно минимум за 614 900 рублей.

Напомним, в будущем вариатор появится на Lada Vesta, и случится это гораздо раньше, чем предполагалось.

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#Lada