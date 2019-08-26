МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет

Испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет. Их создание должно послужить одной из ответных мер в отношении выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ в Вене Алексей Карпов. Текст его выступления на сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) опубликован в понедельник, 26 августа, на сайте МИД РФ.

"Случившаяся трагическая авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ", - сказал Карпов.

Он добавил, для "особо интересующихся", что испытания были связаны "с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что инцидент в Архангельской области - часть работы "в военной сфере над перспективными вооружениями", вызванной "действиями США".

Взрыв в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. Его жертвами стали 5 сотрудников "Росатома".