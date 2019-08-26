Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге

Травмы различной степени тяжести получили 15 полицейских в результате столкновений с демонстрантами в Гонконге. Стражи порядка задержали 29 человек в возрасте от 12 до 48 лет.

В эти выходные полиция впервые применила против протестующих две новые спецмашины с водометами. Произошло это в районе Цуен Ван. Там мирные митинги переросли в беспорядки. Демонстранты начали блокировать улицы, возводить баррикады, нападать на стражей порядка. Один полицейский впервые сделал предупредительный выстрел в воздух.

Протесты в Гонконге продолжаются уже 12 недель. Участники митингов требуют отменить закон об экстрадиции, позволяющий выдавать преступников, осужденных в Гонконге, пекинским властям. Манифестанты опасаются, что этот закон будет использован для преследования инакомыслящих.